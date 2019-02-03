فنانة شهيرة ترد على الأمير هاري بعد إهانته لها أمام الجميع 

لندن (صدى):

شعرت الفنانة البريطانية هيلين ميرين، بالإهانة بسبب الأمير هاري بعدما وصفها أمام الجميع ب”جدتي، حيث جسدت دور الملكة إليزابيث في مسلسل “The Queen”.

وأعربت ميرين عن استيائها عندما وصفها الأمير هاري بجدتي خلال لقائهما في حفل لتوزيع الجوائز عقب أدائها الدور.

وأشارت ميرين خلال لقائها في برنامج Good Morning Britain، إلى أنها فوجئت بالأمير هاري خلال حفل توزيع الجوائز يقول: ” الجدة هنا ” ، ما جعلها تشعر بالإهانة وأخذت تكرر: ” هل هو حقا وصفني بالجدة “.

وأوضحت أنها لم تستجب لما قاله ولم تظهر أي رد فعل تجاهه لأنه تجاوز الحد بوصفه لها بالجدة، كما وصف البعض كلام الأمير هاري بالعفوي ولكنه أراد ممازحة النجمة البريطانية ولم يقصد أي إساءة لها.