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برشلونة يتعقب نجوم فرنسا ويضم لاعب آخر

برشلونة يتعقب نجوم فرنسا ويضم لاعب آخر
طلال الغامدي(صدى):

يواصل برشلونة رصده لنجوم فرنسا وضمهم لصفوفه وذلك بعد أن ضم نجمين فرنسيين هما ” موريلو ، وبواتينج” في الميركاتو الشتوي الحالي ، على أن يتبعهما بآخرين في الميركاتو الصيفي المقبل .

وكشفت مصادر أن النجم الفرنسي الصاعد مدافع نادي لايبزيج والبالغ من العمر 20 عام ، على قائمة إهتمام برشلونة وسينضم له الصيف المقبل .

من جانبه قال ايريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة: من قبل كنا نتحدث عن البرازيلين، والآن الفرنسيين، نحن لا ننظر لجواز السفر نظر في تعزيزات برشلونة من أجل الفوز بالألقاب .


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