” فيتوريا ” يقع في مأزق صعب بعد الهزيمة المدوية للنصر أمام التعاون 

طلال الغامدي(صدى):

واجه المدرب البرتغالي ” روي فيتوريا ” الهزيمة الأولى مع فريقه الجديد النصر على يد التعاون الذي يقوده مواطنه بيدرو إيمانويل في الجولة 18 من منافسات دوري المحترفين.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن النصر خسر للمرة الثالثة في كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي حيث سقط ضد الأهلي عندما كان يقود الفريق الاوروغوياني دانييل كارينيو وخسر بعدها أمام الوحدة أمام أنظار المدرب المؤقت هيلدر كرستافو.

وتلقت شباك العالمي 3 أهداف في مباراة وحيدة للمرة الأولى في الموسم الحالي بعدما نجح 3 لاعبين من التعاون بزيارة مرمى الأسترالي براند جونز وهم البرازيلي نيلدو والكاميروني ليندر تاوامبا وهيلدون اغستو راموس من الرأس الأخضر.