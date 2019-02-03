العلاقة بين سن المرأة ونجاح الحقن المجهري

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، أن كلما كانت الزوجة في سن أكبر تكون جودة البويضة أقل وبالتالى يعتبر سن الزوجة من العوامل المهمة في إنجاح عملية الحقن المجهرى ، ويجب التدخل بشكل سريع لعمل الحقن المجهرى في سن مبكرة إذا توافرت الشروط التي تستدعى ذلك.

وقال دكتور أحمد ، إن الحقن المجهرى وسيلة إخصاب مساعد يلجأ لها من يواجه مشكلات إنجاب، ولكن هناك بعض الحالات المرضية لا يمكنها إجراء عملية حقن مجهرى لأنها لا تكون ذات قيمة أو نتيجة مهما كانت المحاولات منها إذا كان هناك فشل في وظائف المبايض أو ما يسمى بقصور المبايض، في هذه الحالة لا تستجيب المرأة لأى محاولة إنجاب وإذا كان الرحم غير موجود في حال استئصاله أو في حالات مشكلات الرحم الخطيرة مثل السرطان المتقدم لأن المشكلة ليست في تكون الجنين ولكن في حملة.

وأكد ، أن الطريقة الجديدة تمكن النساء من معرفة فرصهن في الحمل قبل الدورة الأولى للحقن المجهري يمكن تعديلها بناء على ما يكتشفه الأطباء بعد استكمال الدورة، حيث إن النساء يردن الخضوع لأول دورة من الحقن المجهري لمجرد معرفة فرصهن في الدورات المستقبلية.

وأشار ، أن المرأة التي تكون في سن الثلاثين قبل بدء العلاج وقضت عامين دون إنجاب دون سبب لديها فرصة بنسبة 46 بالمائة لإنجاب طفل بعد دورة واحدة من الحقن المجهري وفرصة نسبتها 79 بالمائة للإنجاب بعد 3 دورات مكتملة.