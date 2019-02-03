بالفيديو.. رقصة مثيرة لأحلام خلال حفلها الأخير في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو الفنانة أحلام في حفلها الأخير بالكويت، وهي ترقص وتتمايل بطريقة مميزة، حيث بدت ترتدي فستاناً متداخل الألوان فضفاض وضيق عند الخصر أبرز نحافتها بعد خسارتها للكثير من الوزن الزائد.

وظهرت أحلام وهي ترقص بطريقة عفوية وتتفاعل مع الموسيقى الراقصة، ما يعتبر من الأمور النادرة التي تقوم بها النجمة الخليجية في حفلاتها.

ومن جهة أخرى، عرضت أحلام مقطع فيديو مع حنين، ابنة الفنانة نوال الكويتية خلال الزيارة التي قامت بها للأخيرة في منزلها بالكويت.