التحقيق في واقعة ضرب معلم على يد ولي أمر وابناه بإحدى مدارس بيشة

أبها(صدى):

شهدت إحدى مدارس بيشة صباح اليوم واقعة مؤسفة، حيث قام ولي أمر طالب برفقة ولديه بالإعتداء على معلم ضرباً أثناء تأديته لعمله بإحدى الحصص المدرسية.

من جانبها أمرت إدارة تعليم بيشة بفتح تحققيق عاجل في الواقعة ، كما تحقق الجهات الأمنية بعد أن ألقت القبض على ولي الأمر وأحد إبنيه فيما فرّ الإبن الثاني هارباً .

وتفصيلاً فقد أوضح المتحدث الرسمي لـ ” تعليم بيشة ” أن الثلاثة المتهمون قاموا بالتسلل إلى المدرسة وقام أحد الأبناء بالإعتداء على المعلم ضرباً بحجة أنه ضرب أخيه الطالب بالصف الثالث الإبتدائي .

وأوضح أن مدير المدرسة شاهداً على الواقعة حيث قام على الفور بالإستعانة بأحد الدوريات الأمنية ، ومن ثم ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بينما هرب الإبن المعتدي ، وتم نقل المعلم إلى مستشفى الملك عبد الله للإطمئنان عليه .

وأكد ” السبيعي ” أن مدير ” تعليم بيشة ” نايف الهاجري ، يولي أهمية خاصة بالتحقيق العاجل وأمر برفع تقرير له عن الواقعة .