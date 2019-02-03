بالصور.. بدء إنتاج تويوتا كورولا هايبرد 2020 في تركيا

أنقرة(صدى):

حسب وكالة أنباء بلومبرج قامت تويوتا مؤخراً بإنفاق 230 مليون يورو (988 مليون ريال) لتحديث خطوط إنتاج مصانعها في تركيا، وذلك من أجل إنتاج سيارات كورولا 2020 الجديدة بنسخ تعمل بالبنزين وأخرى هايبرد.

وحسب خطط تويوتا فإنه من المتوقع أن يتم إنتاج 280 ألف سيارة سنوياً، شاملة كروس أوفر C-HR، على أن يتم توريد هذه السيارات الجديدة إلى 150 دولة حول العالم.

يذكر أن هذه ستكون المرة الأولى للشركة اليابانية التي تنتج بها سيارة كورولا سيدان هايبرد، ومن مواصفاتها أنها ستأتي مع محرك 1.8 لتر ذاتي الشحن بقوة 120 حصان ومعدل استهلاك وقود يبلغ 23.2 كم/لتر، بينما لن تتجاوز نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، إضافة إلى إمكانية وصول معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة خلال القيادة اليومية، حسب ظروف القيادة.

ومن المزايا الأخرى للسيارة الهايبرد طول قاعدة عجلاتها والتي تبلغ 2,700 ملم، وهو ما ينتج عنه وجود مقصورة رحبة ذات مساحة كبيرة للأقدام ومستويات راحة عالية لركاب الصف الثاني من المقاعد، إضافة لتوفير شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشة لمس 8 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي، وشاشة عدادات رقمية 7 إنش وشاشة علوية 10 إنش.

هذا ومن المقرر وصول تويوتا كورولا 2020 إلى الأسواق العالمية خلال نهاية العام الجاري، ومتوقع وصول النسخة الهايبرد إلى أسواقنا العربية.