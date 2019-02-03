1882 موظفا حكوميا وموظفة يلتحقون بـ 76 برنامجا تدريبيا بمعهد الإدارة العامة

الرياض(صدى):

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم 1882 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 76 برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق 554 موظفاً حكومياً، بـ 25 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة نظام التشغيل Windows – محطة العمل 2، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات نظام التشغيل UNIX، إعداد المراسلات، الاجازات، الاختيار والتزويد الآلي لأوعية المعلومات، الاشراف الإداري، الإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحسابات الختامية الحكومية، العروض التقديمية Power Point، برمجة المشاريع الهندسية، تصميم المسوح الإحصائية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، لغة الاستفسار البنائية SQL، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية Outlook، التقارير المالية الحكومية، الذكاء العاطفي.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق 550 موظفين حكوميين، بـ 22 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، إعداد المراسلات، الاشراف الإداري، التنظيم في المرافق الصحية، الجداول الإلكترونية Excel، العروض التقديمية Power Point، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التفاوض، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية Outlook – 5 ، أصول المحاسبة الحكومية، الاتصال الفعال في العمل، الشراء المباشر، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق 126 موظفًا حكوميًا، بـ 5 برامج تدريبية، وهي: أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، الإشراف المركزي على تنفيذ المشروعات، الرقابة على المواد، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة #c.

كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية برنامجين موجهين ويلتحق بهما 50 متدرباً.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت 242 موظفة حكومية بـ 9 برامج تدريبية، وهي: إدارة الاجتماعات، الاشراف الإداري، التنظيم في المرافق الصحية، الجداول الإلكترونية Excel، المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، تصميم المسوح الإحصائية 2، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل 2.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق 360 موظفًا حكوميًا بـ 13 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الاجتماعات، أساسيات قواعد البيانات، الجداول الإلكترونية Excel، الجرائم المعلوماتية، الحسابات الختامية الحكومية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، إدارة المعلومات الشخصية Outlook، الأرشفة الإلكترونية.