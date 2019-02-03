أول معلومات عن قوة هونداي توسان 2021 نسخة N عالية الأداء

سول(صدى):

توسان 2021 هي سيارة من فئة كروس اوفر تنتجها شركة هونداي منذ قرابة 15 عاماً ، ومؤخراً كثر الحديث عن نسخة N عالية الأداء من سيارة توسان ستظهر قريباً شاء الله من قسم N الرياضي لدى الصانع الكوري هونداي .

فوفقاً لمعلومات جديدة نشرها موقع Auto Express حصل عليها من مصدر داخلي في شركة هونداي ، من المرجح أن يتم إطلاق سيارة هونداي توسان ان – Hyundai Tucson N خلال عامين من الآن إذا تم بالفعل الموافقة على توفيرها .

كما أشارت هذه المعلومات غير المؤكده إلى أن سيارة هونداي توسان 2021 نسخة N عالية الأداء ستحصل على محرك يولد 340 حصان !!! وهو رقم كبير جداً مقارنة مع قوة سيارة هونداي توسان 2019 الحالية ، ولكن من الممكن تفهم هذه الزيادة الكبير بما انا نتحدث عن نسخة الأداء العالي N .

وأضاف التقرير أن هذه السيارة الكروس أوفر ستتسارع بنسخة الأداء العالي من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 6 ثوان .

وللتذكير فإن موديل 2019 من سيارة هونداي فولستر N يعتمد ميكانيكياً على محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يولد قوة 275 حصان ، يتصل مع قير عادي من 6 سرعات ، ومن المتوقع استخدام نسخة مطورة من هذا المحرك على نسخة هونداي توسان N .

كما يجدر الإشارة إلى أن التجديدات التي حصلت عليها سيارة هونداي توسان 2019 الحالية تضمنت من الخارج صادماً أمامياً يحتوي على شبك تهوية جديد ، واضواء LED أمامية وخلفية بتصميم مجدد ، ومصابيح ضباب مع اضواء LED ، وحصلت السيارة الكورية أيضاً على اطارات جديدة بقياسات تتراوح بين 17 وصولاً إلى 19 إنش .

تتوفر هونداي توسان 2019 الأساسية بخيارين من المحركات :

محرك 4 سلندر سعة 2,000 سي سي يولد قوة 164 و 205 نيوتن.متر من عزم الدوران .

محرك 4 سلندر سعة 2,400 سي سي يولد قوة 181 حصان و 237 نيوتن.متر من عزم الدوران .

ويبدأ سعر هيونداي توسان 2019 المحدثة في الأسواق العالمية من 24,245 دولار أمريكي أي ما يعادل 90,918 ريال سعودي .

وكما تعلمون تنافس سيارة هونداي توسان الكورية كلاً من ؛ تويوتا راف فور ، و هوندا CR-V ، و فورد اسكيب ، و مازدا CX 5 .