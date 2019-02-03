حصر أسماء الآباء الرافضين لتطعيم أبنائهم وإحالتها للجهات النظامية

نايف السالم(صدى):

تعتزم وزارتي التعليم والصحة رفع أسماء أولياء الأمور الرافضين لتطعيم أبنائهم إلى الجهات المختصة لمعاقبتهم وفق الإجراءات النظامية ، وذلك بعد الإنتهاء من حصر أسمائهم .

يأتي ذلك مع تراجع نسبة تطعيم الأطفال في الصف الأول الإبتدائي ، وذلك على الرغم من حث أولياء الأمور وتوعيتهم بأهميتها ، وفقاً لتقرير الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة .

وأكدت الوزارتان أن رفض أولياء الأمور أو تأخرهم في تطعيم أبنائهم يعد ضمن أشكال الإهمال والعنف الاسري الذي يعاقب عليه القانون .