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حصر أسماء الآباء الرافضين لتطعيم أبنائهم وإحالتها للجهات النظامية

حصر أسماء الآباء الرافضين لتطعيم أبنائهم وإحالتها للجهات النظامية
نايف السالم(صدى):

تعتزم وزارتي التعليم والصحة رفع أسماء أولياء الأمور الرافضين لتطعيم أبنائهم إلى الجهات المختصة لمعاقبتهم وفق الإجراءات النظامية ، وذلك بعد الإنتهاء من حصر أسمائهم .

يأتي ذلك مع تراجع نسبة تطعيم الأطفال في الصف الأول الإبتدائي ، وذلك على الرغم من حث أولياء الأمور وتوعيتهم بأهميتها ، وفقاً لتقرير الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة .

وأكدت الوزارتان أن رفض أولياء الأمور أو تأخرهم في تطعيم أبنائهم يعد ضمن أشكال الإهمال والعنف الاسري الذي يعاقب عليه القانون .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7904 ] نشر منذ 48 دقيقة

مامعهم حق يرفضون طالما ان التطعيمات سليمه مناسبه من يتولاها خبير وتعطى في وقتها -لاتتسبب في مشاكل صحيه لاحقه مستقبلا فليس لهم حق الرفض-والحمد لله بلدنا مطبق ذلك ان شاء الله-

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