بالصور.. أرادت اختبار إخلاص حبيبها.. فكانت المفاجأة الصادمة

لندن(صدى):

في مفارقة غريبة من نوعها ، قررت فتاة بريطانية إختبار إخلاص حبيبها له بعد أن قرر خطبتها من خلال فتاة أخرى إلا أنها فوجئت بصفعتين على وجهها بعد أن علمت أنه إستجاب للثانية التي إستدرجته وكشفت علاقته بفتاة ثالثة .

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “ميرور ” البريطانية فقد قررت الفتاة المخدوعة الإستعانة بقناة على “يوتيوب ” تدعى “إكتشاف الخائنين ” حيث ترسل الفتيات إلى الشباب المطلوب إختبارهم لتشاهد حبيبته مدى إقباله على الخيانه أو إخلاصه لها .

وقامت الفتاة الحسناء التي تعمل عارضة بالفعل بالحديث مع الشاب الذي أخبرها أنه “طباخ ” وتبادلا الحديث طويلا حول الرشاقة، كما تبادلا حسابات إنستجرام ، ورقصا سوياً كل هذا أمام عين الفتاة التي من المفترض أن يخطبها .

وظهرت المفاجأة الصادمة عندما طلبت الفتاة المرسلة من الشاب صداقته لكنه رفض معللاً ذلك بأنه على علاقة بأخرى وحامل منه ويعتزم خطبتها ، إلا أنها كانت فتاة ثالثة عرفها في نفس الموعد الذي تعرف فيه على الفتاة المخدوعة .