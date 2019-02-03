بالفيديو.. جثامين خبراء الألغام الخمسة المتوفون في مشروع مسام تصل الرياض
وصلت مساء أمس السبت إلى الرياض جثامين الخبراء الخمس الذين توفوا خلال نقلهم للألغام خارج مدينة مأرب اليمنية ضمن عملهم بالمشروع السعودي لإزالة ألغام اليمن “مسام ” ، وسط إستقبال وزير حقوق الإنسان اليمني ، ومسئولي مركز الملك سلمان للإغاثة ، وسفراء دول الضحايا ، وعدد من مسئولي المنظمات الدولية .
وهبطت طائرة المملكة بقاعدة الملك سلمان الجوية ، محملة بالجثامين ، إثنان منهم من جنوب إفريقيا وثلاثة من كوسفو وصربيا وكرواتيا .
من جانبه أكد مدير مشروع “مسام ” أسامة القصبي أن الحادث المفجع لن يثني المشروع عن مهامه المعهودة في إنقاذ شعب اليمن من ألغام الحوثيين في مأرب ، والجوف ، وشبوة ، والساحل الغربي، وغيرها على طول اليمن الشقيق .
كما أكد مدير المساعدات الطبية بمركز الملك سلمان الدكتور عبد الله المعلم ، أن ميلشيات الحوثيين هدمت جميع الأعراف والمواثيق وزرعت أكثر من مليون لغم مهددة حياة المدنيين والملاحة الدولية في البحر الأحمر .
وقال أن المملكة لن تتخلى عن شعب اليمن ، وقد عالجت بالفعل أكثر من 17 ألف جريح وقدمت وقدمت 618 طرف صناعي بالإضافة غلى تمويل الصليب الأحمر بما يقرب من10 مليون دولار .
بدوره عبر وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر عن حزنه للحادث المفجع ، مثمناً دورالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تجاه شعب اليمن .
فيديو | وصول جثامين الخبراء الخمسة في مشروع مسام إلى #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/OGpEOrGLYY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2019
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7890 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يعين وتنتهي هذه الحرب على خير -وكل واحد يرجع لبلده ويشوف اموره-
علي العلي[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 9 دقائق
اللي شبكنا يخلصنا