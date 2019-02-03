بالفيديو.. جثامين خبراء الألغام الخمسة المتوفون في مشروع مسام تصل الرياض

الرياض(صدى):

وصلت مساء أمس السبت إلى الرياض جثامين الخبراء الخمس الذين توفوا خلال نقلهم للألغام خارج مدينة مأرب اليمنية ضمن عملهم بالمشروع السعودي لإزالة ألغام اليمن “مسام ” ، وسط إستقبال وزير حقوق الإنسان اليمني ، ومسئولي مركز الملك سلمان للإغاثة ، وسفراء دول الضحايا ، وعدد من مسئولي المنظمات الدولية .

وهبطت طائرة المملكة بقاعدة الملك سلمان الجوية ، محملة بالجثامين ، إثنان منهم من جنوب إفريقيا وثلاثة من كوسفو وصربيا وكرواتيا .

من جانبه أكد مدير مشروع “مسام ” أسامة القصبي أن الحادث المفجع لن يثني المشروع عن مهامه المعهودة في إنقاذ شعب اليمن من ألغام الحوثيين في مأرب ، والجوف ، وشبوة ، والساحل الغربي، وغيرها على طول اليمن الشقيق .

كما أكد مدير المساعدات الطبية بمركز الملك سلمان الدكتور عبد الله المعلم ، أن ميلشيات الحوثيين هدمت جميع الأعراف والمواثيق وزرعت أكثر من مليون لغم مهددة حياة المدنيين والملاحة الدولية في البحر الأحمر .

وقال أن المملكة لن تتخلى عن شعب اليمن ، وقد عالجت بالفعل أكثر من 17 ألف جريح وقدمت وقدمت 618 طرف صناعي بالإضافة غلى تمويل الصليب الأحمر بما يقرب من10 مليون دولار .

بدوره عبر وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر عن حزنه للحادث المفجع ، مثمناً دورالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تجاه شعب اليمن .