6 نصائح للتعامل مع حب الشباب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يٌعد حب الشباب من المشكلات الجلدية الشائعة، التي تعاني منها الكثير من الفتيات في فترات مختلفة، وهو مرض جلدي ناتج عن تغييرات في المسامات الجلدية والغدد الدهنية المصاحبة لها.

وتختلف أنواع حب الشباب الذي يصيب بالدرجة الأولى أصحاب البشرة الدهنية، ويترك وراءه الحفر والندوب التي تستغرق وقتا طويلا لعلاجها مما يترك آثارا نفسية سيئة لدى المصاب.

في هذا السياق تقدم دكتورة لمياء لبيب استشاري الجلدية والليزر بعض النصائح المهمة للتعامل مع حب الشباب كالتالي:

1- تجنبي فرك البشرة الدهنية التي تُعاني من حب الشباب أثناء تقشيرها لأن فرك البشرة بقوة وبشكل متكرر لن يجعلها أقل دهنية، ولن يُحسن حب الشباب لأنه سيهيج الجلد.

2- يجب تنظيف الوجه بانتظام، ويُنصح بغسل الوجه مرتين في اليوم صباحًا ومساءً، واستخدام الصابون الرغوي، أو غسول وجه أساسه كريمي.

3- من المهم غسل الجسم والوجه بعد التعرق نتيجة بذل مجهود مثل ممارسة التمارين الرياضية، فالعرق يُهيج البشرة، وينشط ظهور حب الشباب.

4- استخدام منتجات التقشير، أو علاجات حب الشباب بانتظام فهي تُقلل من فائض زيت البشرة، وتُقلل حجم المسام الكبيرة وتجعلها تبدو أصغر.

5- التحلي بالصبر عند استخدام علاجات حب الشباب لأنها تستغرق وقتًا، سواء كان العلاج يُركز على إزالة الحبوب، أو تقليل إنتاج زيت البشرة.

6- عدم التردد في الاستعانة بأخصائي الأمراض الجلدية إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.