بالصورة.. مدير أعمال هيفاء يثير الجدل حول علاقتهما الغرامية

بيروت(صدى):

تسببت تغريدة جديدة لـ ” محمد الوزيري ” مدير أعمال النجمة هيفاء وهبي ، في جدل كبير على صعيد الوسط الفني والجمهور حول علاقة حب تجمعها خاصة ً مع عدم نفي أي منهما للأخبار المتداولة .

ونشر ” الوزيري ” صورة للنجمة اللبنانية معلقاً عليها ” حب .. ، قبل هيفا كانت حياتي كده ” معبراً عن ضجره ” ، وبعدها كانت كده “معبراً عن سعادته ” .

وأعادت التغريدة للأذهان إعتراف الوزيري علناً بحبه لـ”هيفا” في ديسمبر الماضي بتغريدة مثيرة قال فيها : “أحببتك.. فارتقى الإحساس.. فوجدت بعدك أن النساء إشاعة يتداولها الناس ” .