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بالصورة.. مدير أعمال هيفاء يثير الجدل حول علاقتهما الغرامية

بالصورة.. مدير أعمال هيفاء يثير الجدل حول علاقتهما الغرامية
بيروت(صدى):

تسببت تغريدة جديدة لـ ” محمد الوزيري ” مدير أعمال النجمة هيفاء وهبي ، في جدل كبير على صعيد الوسط الفني والجمهور حول علاقة حب تجمعها خاصة ً مع عدم نفي أي منهما للأخبار المتداولة .

ونشر ” الوزيري ” صورة للنجمة اللبنانية معلقاً عليها ” حب .. ، قبل هيفا كانت حياتي كده ” معبراً عن ضجره ” ، وبعدها كانت كده “معبراً عن سعادته ” .

وأعادت التغريدة للأذهان إعتراف الوزيري علناً بحبه لـ”هيفا” في ديسمبر الماضي بتغريدة مثيرة قال فيها : “أحببتك.. فارتقى الإحساس.. فوجدت بعدك أن النساء إشاعة يتداولها الناس ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7890 ] نشر منذ 8 دقائق

اذا انتهت فترة الاداره سوف تظفر بالخساره-هل تعرف من اين تؤكل الكتف-ام انك ممن يحب ان يأكل الساق والفطحه-

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