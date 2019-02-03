صفقة محتملة لانتقال هامشيك إلى أحد أندية الصين 

ماجد محمد(صدى):

أوضح كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، أن ماريك هامشيك، الهداف التاريخي للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والأكثر مشاركة مع الفريق، في مفاوضات للانتقال المحتمل إلى أحد أندية الصين.

وخاض لاعب وسط سلوفاكيا، الذي سجل 121 هدفًا بجميع المسابقات مع نابولي في 12 موسمًا، مباراته رقم 520 مع الفريق خلال الفوز 3-صفر على سامبدوريا، يوم السبت.

وقال أنشيلوتي للصحفيين بعد اللقاء: ” توجد محادثات متقدمة وندرس الأمر مع اللاعب “.

ولفت أنشيلوتي: ” يكن النادي الكثير من الاحترام لهذا اللاعب. صنع تاريخا هنا وإذا أراد خوض تجربة جديدة سنحرص على إتمام الأمر “.

وتابع أنشيلوتي: ” لا يوجد بديل لهامشيك في التشكيلة لكن نملك لاعبين يمكنهم القيام بالدور بأشكال مختلفة “.