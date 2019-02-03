بالصور.. ميجان تسير على درب ” ديانا ” وتكسر القواعد الملكية

لندن(صدى):

أثارت تصرفات دوقة ساسكس ” ميجان ماركل ” خلال لقائها بالحشود الجماهيرية التي وقفت لإستقبالها في زيارتها لبريستول جنوب غرب إنجلترا ، حنين الجماهير إلى الأميرة الراحلة ” ديانا ” حيث بدت “ميجان” في مواقف كثيرة مشابهة لها .

وعلى غرار تخلي الليدي الراحلة عن القبعة والقفازات عند لقائها بجمهورها كاسرة القواعد الملكية ، كانت ميجان في نفس الوضع على الرغم من البرد القارس وهبوط الثلج .

وعلى الرغم من أن إطلالات ميجان تتشابه إلى حد كبير مع الليدي الراحلة ديانا كما تظهر تصرفات تحاكيها إلا أن الأمر بدا غير مزعج لجمهورها الذي أبدى ترحيب كبير وشعور بالحنين لأميرته الراحلة في مواقف ظهورها خلال فترة زواجها من الأمير تشارلي .