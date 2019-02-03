” أبل ” تعتذر عن وجود ثغرة خاصة بالخصوصية

وكالات(صدى):

قامت شركة ” أبل ” الأمريكية بتقديم اعتذارها لكافة المستخدمين عن ثغرة أمنية خطيرة تسمح لمستخدمي تطبيق “ فيس تايم ” بالتنصت على الشخص المستقبل للمكالمة، حتى ولو لم يجب على الاتصال الوارد عبر التطبيق.

وقالت ” أبل ” أنها حلت المشكلة التي كانت تشوب المحادثات الجماعية على خوادم أبل، مبينة أنها ستطلق تحديثًا للمستخدمين خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت خلال بيان أصدرته: ” نعتذر بكل صدق لكن من تضرر من المسألة أو لمن أحس بالقلق إزاء هذه الثغرة الأمنية، ولا يسعنا سوى أن نقدر صبر الجميع بينما نهتم بهذا الأمر ” .

وكان الفتى غرانت تومبسون يُجري اتصالات بـ ” فيس تايم ” في يوم إجازة من المدرسة، لكنه لم يرد، وبعد ذلك أضاف عددًا من الأصدقاء في مجموعة للمحادثة، أما المفاجأة فهي أن ” غرانت ” أصبح قادرُا على سماع كل ما يدور حول هاتف الصديق الأول الذي لم يرد.