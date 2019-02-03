بسبب بكائه.. زوجان يقتلان طفلهما ويقطعان جثته
قام زوجان مخموران ببريطانيا بخنق طفلهما البالغ من العمر 7 أشهر؛ بسبب البكاء الشديد لأنه يُعاني من آلام في البطن.
وعن تفاصيل الجريمة، كان الأب والأم بإحدى الحفلات الراقصة وبعد عودتهما للمنزل مخموران، كان الطفل يبكي بسبب آلام بالبطن، ولم يتحمل الزوجان البكاء فقاما بوضع وسادة على وجهه وتركه يبكي.
وظل الطفل يبكي إلى أن مات خنقًا، وفي الصباح بعد أن عاد الزوجين لوعيهما اكتشفا أن الطفل مات خنقًا، ليقوم كلاً منهما بتقطيع جثة الرضيع ووضعه في كيس قمامة وإلقائه في إحدى المناطق الزراعية الخالية من السكان.
وتم اكتشاف الجريمة من قبل أقارب الزوج؛ وذلك بعد أن قاموا بزيارة لهما وسألوا عن الطفل وبعد الإصرار والإلحاح، اعترفت الزوجة بـ ” الجريمة ” .
عثرت الجهات الأمنية على جثة الطفل، حيث وجدوا أن الكلاب الضالة نهشوا جثته، حيث قررت المحكمة الحكم على الزوجين بالسجن 10 أعوام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64167 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7890 ] نشر منذ 22 دقيقة
اذا زال العقل بأي مؤثر فإن صاحبه معرض لكل ماتتوقع منه وعليه-لو بكيت عنده يقول لك لاتضحك ولو صكيته كف يقول لك البوسه هذه حلوه-واذا رجع له عقله ندم في وقت لاينفع الندم-لذلك سماها الشارع ام الخبائث-
اجارنا الله وأياكم منها ومن اصحابها-
غندورة[ عدد التعليقات: 11633 ] نشر منذ 6 دقائق
بسبب البكاء الشديد لأنه يُعاني من آلام في البطن.
وهذي كيف عرفتوها؟🤔