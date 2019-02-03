بسبب بكائه.. زوجان يقتلان طفلهما ويقطعان جثته

لندن (صدى):

قام زوجان مخموران ببريطانيا بخنق طفلهما البالغ من العمر 7 أشهر؛ بسبب البكاء الشديد لأنه يُعاني من آلام في البطن.

وعن تفاصيل الجريمة، كان الأب والأم بإحدى الحفلات الراقصة وبعد عودتهما للمنزل مخموران، كان الطفل يبكي بسبب آلام بالبطن، ولم يتحمل الزوجان البكاء فقاما بوضع وسادة على وجهه وتركه يبكي.

وظل الطفل يبكي إلى أن مات خنقًا، وفي الصباح بعد أن عاد الزوجين لوعيهما اكتشفا أن الطفل مات خنقًا، ليقوم كلاً منهما بتقطيع جثة الرضيع ووضعه في كيس قمامة وإلقائه في إحدى المناطق الزراعية الخالية من السكان.

وتم اكتشاف الجريمة من قبل أقارب الزوج؛ وذلك بعد أن قاموا بزيارة لهما وسألوا عن الطفل وبعد الإصرار والإلحاح، اعترفت الزوجة بـ ” الجريمة ” .

عثرت الجهات الأمنية على جثة الطفل، حيث وجدوا أن الكلاب الضالة نهشوا جثته، حيث قررت المحكمة الحكم على الزوجين بالسجن 10 أعوام.