بمقابل خيالي.. دوليين إنجليزيين على رادار مانشستر سيتي الصيف المقبل

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن إستقرار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على ضم دوليين إنجليزيين إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وقالت الصحيفة أن الدولييين هما الظهير الأيسر لليستر سيتي بينجامين تشايلوين ” 22 عام ” ، ولاعب كريستال بالاس ، أورون فان بيسكا 21 عام .

وعلى الرغم من أن قيمة اللاعب الأول تصل إلى 50 مليون إستيرليني ، بينما تصل قيمة الثاني إلى 30 مليون ، إلا أن مانشستر سيتي قد يضطر لدفع مبلغ 100 مليون جنيه إستيرليني فيهما لتوقعات إرتفاع ثمنهما الصيف المقبل .

ومن الواضح أن جوارديولا سيتمسك بهما لتعزيز صفوف مانشستر سيتي بلاعبين شباب حيث لا يضم فريقه سوى 4 لاعبين شباب فقط .