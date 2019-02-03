” كراني ” : هطول أمطار شرق الرياض وجميع عواصم الخليج خلال اليومين المقبلين

عادل الحربي(صدى):

توقع الإعلامي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني هطول أمطار على شرق العاصمة الرياض وجميع عواصم الخليج خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكتب ” كراني ” على صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” : ” ابشروا يا عواصم الخليج، بعون الله سماء ممطرة، مع تواجد رعدي ورياح هابطة ” مضيفاً ” الإنعدام وشبه الإنعدام واردان .. والعلم لله ” .

وطالب ” كراني ” بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجميع لكافة الإحتمالات خاصةً الأماكن المفتوحة، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.