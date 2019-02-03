” كراني ” : هطول أمطار شرق الرياض وجميع عواصم الخليج خلال اليومين المقبلين
توقع الإعلامي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني هطول أمطار على شرق العاصمة الرياض وجميع عواصم الخليج خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وكتب ” كراني ” على صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” : ” ابشروا يا عواصم الخليج، بعون الله سماء ممطرة، مع تواجد رعدي ورياح هابطة ” مضيفاً ” الإنعدام وشبه الإنعدام واردان .. والعلم لله ” .
وطالب ” كراني ” بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجميع لكافة الإحتمالات خاصةً الأماكن المفتوحة، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.
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