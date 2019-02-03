تنبيه بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة علي الباحة ومكة 

نايف السالم(صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية تحد من مدي الرؤية الأفقية على عدة مناطق في الباحة ومنها بلجرشي والمندق والمخواة.

وأشارت الأرصاد إلى أن بداية الإنذار اليوم الأحد من الساعة 11 إلى الساعة 19.

وأعلنت الأرصاد عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدي الرؤية الأفقية في منطقة مكة المكرمة.

ولفتت إلى مناطق هطول الأمطار في مكة منها تربة والطائف والمويه ورنية وظلم والخرمة وميسان وبني سعد والأجزاء المجاورة، موضحة أن بداية الحالة من اليوم الأحد من الساعة 12 إلي الاثنين حتي الساعة 1 “.