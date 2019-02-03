بالصور.. مشاهدات من الجولة التاسعة من دوري كرة قدم الصالات
مشاهدات من الجولة التاسعة لدوري كرة قدم الصالات السعودي وجاءت نتائج المباريات :ــــ
1. الشعيب ينتصر على الخالدي 4x 2 .
2. العرض يهزم الجبلين 5x 2 .
3. رضوى يهزم الثقبة 10x 9 .
4. الاتفاق يهزم مصدة 4×3 .
5. القادسية يهزم النهضة بالانسحاب .
6. الريان يهزم العلمين 6×1 .
الشعيب x الخالدي
تمكن فريق الشعيب من هزيمة الخالدي والوصول لنقطة 21 وضمان التأهل الى المرحلة القادمة فيما بقي الخالدي في صراع الهبوط بي 4 نقاط فقط .
1. الشعيب سيطر على مجريات الشوط الأول كاملة .
2. افتتح الشعيب التسجيل في الدقيقة 7 من الشوط الأول .
3. الشعيب كان الأكثر تركيز واستحواذ على الكرة .
4. الخالدي يدافع فقط ويتلقى الهجمات .
5. الشعيب يضيع الفرصة تلو الاخرة .
6. الخالدي يحاول بالتسديد من بعيد .
7. الشعيب يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 8 .
8. الشوط الأول انتهى بتقدم الشعيب 3x 0 .
9. الشوط الثاني محاولة من الخالدي وكثرة الأخطاء من الشعيب .
10. حكام المباراة كانوا ضعيفين جدا واحتساب أخطاء من كل لمسة من لاعبي الفريقين .
11. التحكيم كان ضعيف جدا .
12. الخالدي سجل هدفين في الشوط الثاني .
13. النتيجة انتهت بفوز الشعيب 4×2 .
14. المباراة تأخر عنه حكام المباراة وتم الاستعانة بأحد الحكام بالتلفون .
15. لا يوجد ميقاتي حتى الدقيقة 8 تقريبا .
16. الخالدي يحتاج الى عمل كبير ومدرب يستطيع ان يقدم شيء للفريق وليس الفرح بالبقاء هو اكبر الطموح .
17. الأبرز في الخالدي وليد عبدالغني وحارس المرمى .
18. الشعيب كان الأبرز يزيد الفالح و الحارس واحمد ودشوق الافضل .
19. الشعيب كمجموعة فريق مميز اعتقد ان الشعيب يحتاج محترف سوبر ودعم مالي واداري افضل بعد ان تخطى المرحلة الأولى .
العرض x الجبلين
تصدر فريق العرض مجموعته بعد فوزه على الجبلين 5x 2 .
العرض بهذه النتيجة يعتلي صدارة مجموعته بي 21 نقطة فيما بقي الجبلين في المركز الأخير ومنافس على الهبوط .
• مدرب العرض دخل المباراة بتشكيل جديد واشرك جميع البدلاء الذين كانوا في الموعد وفي خطوة لي اراحة الفريق الأساسي .
• الجبلين كان واضح عليهم الحماس والرغبة بتحقيق نتيجة جيدة .
• العرض كان الأكثر خطورة طوال الشوط الأول وأضاع العديد من الفرص لقلة تركيز لاعبي العرض .
• الجبلين استطاع تسجيل هدف الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول ..
• حاول العرض تعديل النتيجة لكن هذا الشوط انتهى بتقدم الجبلين 1x 0 .
• الشوط الثاني استمر الجبلين في التكتل الدفاعي وضيع الفرص من العرض .
• كان مفتاح هذه المباراة بنسبة للعرض اللاعب ريان الحبابي الذي بنزوله استطاع ان يمرر كرات على القائم البعيد دائما استغله النهدي بهدف التعادل .
• الهدف الثاني بنفس الطريقة ونفس اللاعب .
• الاقزل يضيف الهدف الثالث للعرض .
• الجبلين يسجل الهدف الثاني .
• ريان نجم المباراة يسجل الرابع والخامس للعرض وينهي المباراة بفوز وصدارة للعرض 5x 2 .
• نجم المباراة كان ريان الحبابي من العرض والنهدي .
• من الجبلين حارس المرمى
• العرض يعاني كثير حينما يكون الفريق الذي امامة يلعب بطريقة الدفاع المتكتل .
• العرض يملك فريق ممتاز ومدرب مميز و يحتاج الى محترف من طينة اللاعب بوجي .
• الجبلين انهيار تام هذا الموسم ومدرب اعتقد انه تجربة مريرة له في كرة قدم الصالات .
• التحكيم كان جيد ولاتوجد أخطاء مؤثرة .
الاتفاق يهزم مصدة 4x 3 في مباراة ممتعة وضمن التأهل الى المرحلة القادمة .
1. الاتفاق بداية قوية تمكن الاتفاق من تسجيل هدفين .
2. انتهى الشوط الأولى 2x 0 للاتفاق .
3. الاتفاق يسجل الثالث .
4. مصدة يتماسك ويعود بمدرب ممتاز ومحترف ممتاز .
5. النتيجة أصبحت 3x 2 للاتفاق .
6. الحكم يطنش إعاقة واضحة لبوجي .
7. الاتفاق يسجل الرابع .
8. مصدة يقلص الفارق الى 4x 3 .
9. الاتفاق يحافظ على تقدمة وينهي المباراة بهذه النتيجة .
10. محترف الاتفاق اقل من عادي الى حد الان .
11. بوجي محترف روعه جدا ومن افضل المحترفين في الدوري السعودي .
12. الاتفاق يعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب الصغار في السن ولهم مستقبل جيد .
13. لاعب مواليد جديد في الاتفاق يقدم مستوى جيد .
14. شهدت هذه المباراة عودة النجم عبدية مع فريق مصدة .
15. سجل لمصدة بوجي وعبديه واصيل .
16. افضل لاعبي الاتفاق كان إيهاب .
وفي حائل تمكن فريق الريان بقيادة محترفه ميدوا من هزيمة العلمين 6x 1 ليصل الى النقطة 11 ومركز 4 العلمين الى المركز الخامس و 9نقاط .
من المباراة :ــ
1. البداية كانت قوية من جانب الريان الذي سجل 3 اهداف .
2. اعتمد العلمين على المحترف البحريني والتسديد .
3. شوط اول انتهى 3×0 للريان .
4. الشوط الثاني غامر مدرب العلمين بالبور بلي وتمكن من تسجيل هدفه الأول واللاعب الريان ساقط على الأرض ؟
5. بعده تمكن الريان من تسجيل ثلاثة اهداف أخرى بعد استغلال تقدم العلمين ولعبه بالبور بلي .
6. الريان أضاع فرص كثيرة .
7. قبل النهاية طرد للاعب العلمين .
8. الريان فريق يمتاز بالمواهب الحارس العقلا وعمران ومحترف مميز ميدوا .
9. العلمين لديهم لاعب بحريني محترف هداف جيد .
رضوى x الثقبة
في مباراة شهدة 19 هدف تمكن رضوى من الوصل الى النقطة 12 بعد ان هزم الثقبة 10x 9 في مباراة ماراثونية .
الثقبة الى المركز الخامس و4 نقاط .
القادسية x النهضة
شهدت هذا المباراة انسحاب فريق النهضة من المباراة مما يعني شطب جميع نتائج الفريق .
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