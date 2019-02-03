بالصور.. مشاهدات من الجولة التاسعة من دوري كرة قدم الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

مشاهدات من الجولة التاسعة لدوري كرة قدم الصالات السعودي وجاءت نتائج المباريات :ــــ

1. الشعيب ينتصر على الخالدي 4x 2 .

2. العرض يهزم الجبلين 5x 2 .

3. رضوى يهزم الثقبة 10x 9 .

4. الاتفاق يهزم مصدة 4×3 .

5. القادسية يهزم النهضة بالانسحاب .

6. الريان يهزم العلمين 6×1 .

الشعيب x الخالدي

تمكن فريق الشعيب من هزيمة الخالدي والوصول لنقطة 21 وضمان التأهل الى المرحلة القادمة فيما بقي الخالدي في صراع الهبوط بي 4 نقاط فقط .

1. الشعيب سيطر على مجريات الشوط الأول كاملة .

2. افتتح الشعيب التسجيل في الدقيقة 7 من الشوط الأول .

3. الشعيب كان الأكثر تركيز واستحواذ على الكرة .

4. الخالدي يدافع فقط ويتلقى الهجمات .

5. الشعيب يضيع الفرصة تلو الاخرة .

6. الخالدي يحاول بالتسديد من بعيد .

7. الشعيب يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 8 .

8. الشوط الأول انتهى بتقدم الشعيب 3x 0 .

9. الشوط الثاني محاولة من الخالدي وكثرة الأخطاء من الشعيب .

10. حكام المباراة كانوا ضعيفين جدا واحتساب أخطاء من كل لمسة من لاعبي الفريقين .

11. التحكيم كان ضعيف جدا .

12. الخالدي سجل هدفين في الشوط الثاني .

13. النتيجة انتهت بفوز الشعيب 4×2 .

14. المباراة تأخر عنه حكام المباراة وتم الاستعانة بأحد الحكام بالتلفون .

15. لا يوجد ميقاتي حتى الدقيقة 8 تقريبا .

16. الخالدي يحتاج الى عمل كبير ومدرب يستطيع ان يقدم شيء للفريق وليس الفرح بالبقاء هو اكبر الطموح .

17. الأبرز في الخالدي وليد عبدالغني وحارس المرمى .

18. الشعيب كان الأبرز يزيد الفالح و الحارس واحمد ودشوق الافضل .

19. الشعيب كمجموعة فريق مميز اعتقد ان الشعيب يحتاج محترف سوبر ودعم مالي واداري افضل بعد ان تخطى المرحلة الأولى .

العرض x الجبلين

تصدر فريق العرض مجموعته بعد فوزه على الجبلين 5x 2 .

العرض بهذه النتيجة يعتلي صدارة مجموعته بي 21 نقطة فيما بقي الجبلين في المركز الأخير ومنافس على الهبوط .

• مدرب العرض دخل المباراة بتشكيل جديد واشرك جميع البدلاء الذين كانوا في الموعد وفي خطوة لي اراحة الفريق الأساسي .

• الجبلين كان واضح عليهم الحماس والرغبة بتحقيق نتيجة جيدة .

• العرض كان الأكثر خطورة طوال الشوط الأول وأضاع العديد من الفرص لقلة تركيز لاعبي العرض .

• الجبلين استطاع تسجيل هدف الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول ..

• حاول العرض تعديل النتيجة لكن هذا الشوط انتهى بتقدم الجبلين 1x 0 .

• الشوط الثاني استمر الجبلين في التكتل الدفاعي وضيع الفرص من العرض .

• كان مفتاح هذه المباراة بنسبة للعرض اللاعب ريان الحبابي الذي بنزوله استطاع ان يمرر كرات على القائم البعيد دائما استغله النهدي بهدف التعادل .

• الهدف الثاني بنفس الطريقة ونفس اللاعب .

• الاقزل يضيف الهدف الثالث للعرض .

• الجبلين يسجل الهدف الثاني .

• ريان نجم المباراة يسجل الرابع والخامس للعرض وينهي المباراة بفوز وصدارة للعرض 5x 2 .

• نجم المباراة كان ريان الحبابي من العرض والنهدي .

• من الجبلين حارس المرمى

• العرض يعاني كثير حينما يكون الفريق الذي امامة يلعب بطريقة الدفاع المتكتل .

• العرض يملك فريق ممتاز ومدرب مميز و يحتاج الى محترف من طينة اللاعب بوجي .

• الجبلين انهيار تام هذا الموسم ومدرب اعتقد انه تجربة مريرة له في كرة قدم الصالات .

• التحكيم كان جيد ولاتوجد أخطاء مؤثرة .

الاتفاق يهزم مصدة 4x 3 في مباراة ممتعة وضمن التأهل الى المرحلة القادمة .

1. الاتفاق بداية قوية تمكن الاتفاق من تسجيل هدفين .

2. انتهى الشوط الأولى 2x 0 للاتفاق .

3. الاتفاق يسجل الثالث .

4. مصدة يتماسك ويعود بمدرب ممتاز ومحترف ممتاز .

5. النتيجة أصبحت 3x 2 للاتفاق .

6. الحكم يطنش إعاقة واضحة لبوجي .

7. الاتفاق يسجل الرابع .

8. مصدة يقلص الفارق الى 4x 3 .

9. الاتفاق يحافظ على تقدمة وينهي المباراة بهذه النتيجة .

10. محترف الاتفاق اقل من عادي الى حد الان .

11. بوجي محترف روعه جدا ومن افضل المحترفين في الدوري السعودي .

12. الاتفاق يعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب الصغار في السن ولهم مستقبل جيد .

13. لاعب مواليد جديد في الاتفاق يقدم مستوى جيد .

14. شهدت هذه المباراة عودة النجم عبدية مع فريق مصدة .

15. سجل لمصدة بوجي وعبديه واصيل .

16. افضل لاعبي الاتفاق كان إيهاب .

وفي حائل تمكن فريق الريان بقيادة محترفه ميدوا من هزيمة العلمين 6x 1 ليصل الى النقطة 11 ومركز 4 العلمين الى المركز الخامس و 9نقاط .

من المباراة :ــ

1. البداية كانت قوية من جانب الريان الذي سجل 3 اهداف .

2. اعتمد العلمين على المحترف البحريني والتسديد .

3. شوط اول انتهى 3×0 للريان .

4. الشوط الثاني غامر مدرب العلمين بالبور بلي وتمكن من تسجيل هدفه الأول واللاعب الريان ساقط على الأرض ؟

5. بعده تمكن الريان من تسجيل ثلاثة اهداف أخرى بعد استغلال تقدم العلمين ولعبه بالبور بلي .

6. الريان أضاع فرص كثيرة .

7. قبل النهاية طرد للاعب العلمين .

8. الريان فريق يمتاز بالمواهب الحارس العقلا وعمران ومحترف مميز ميدوا .

9. العلمين لديهم لاعب بحريني محترف هداف جيد .

رضوى x الثقبة

في مباراة شهدة 19 هدف تمكن رضوى من الوصل الى النقطة 12 بعد ان هزم الثقبة 10x 9 في مباراة ماراثونية .

الثقبة الى المركز الخامس و4 نقاط .

القادسية x النهضة

شهدت هذا المباراة انسحاب فريق النهضة من المباراة مما يعني شطب جميع نتائج الفريق .