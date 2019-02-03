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التحقيق في واقعة ضرب معلم لطالبه بإحدى مدارس المدينة

التحقيق في واقعة ضرب معلم لطالبه بإحدى مدارس المدينة
نايف السالم(صدى):

شهدت إحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة واقعة إعتداء مدرس لغة عربية على طالب بالمرحلة المتوسطة بالضرب والسحب ، الأمر الذي أثار غضب الطاقم المدرسي والإدارة وأولياء الأمور على السواء .

من جانبها قامت الإدارة التعليمية بالمدينة بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة ورفع النتائج بعد إنتهاء التحقيق ، خاصة مع تأكيد مدير المدرسة حدوثها .

وقال الطفل المعتدى عليه أن المعلم عاقبه لمجرد إبتسامته لزميله أثناء الحصة المدرسية ، وقام بالإعتداء عليه وسحبه من ملابسه إلى غرفة المعلمين حيث واصل ضربه على وجهه ولقنه عدة لكمات .

ووفقاً لوالد الطفل فقد أثبت التقرير الطبي وجود كدمة أسفل العين اليمنى وجرح في الخد والرقبة ، وقد قام بالفعل بتقديم بلاغ رسمي في شرطة العقيق وشكوى بالإدارة المدرسية .


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