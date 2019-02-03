حاكم دبي بعد زيارته للعلا: حضارة جديدة يبنيها أخي سلمان وولي عهده على أرض المملكة

نايف السالم(صدى):

أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عن تقديره للرؤية المستقبلية التي تشهدها المملكة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة صاحب السم الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وكان الشيخ محمد بن راشد، قد زار ظهر أمس السبت، مدائن صالح التراثية في محافظة العلا، وهي إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة، بما تتمتع به من قيمة تراثية مهمة ومكانة تاريخية كبيرة.

وقال آل مكتوم في تغريدة له : ” في عاصمة الجبال وعاصمة التاريخ والآثار في العلا حضارات تعاقبت هنا.. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة ” .

وأثنى على النموذج الرائد الذي تقدمه المملكة في تقديم منتج سياحي مميز، مع تأكيد رؤية 2030 أهمية إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم.

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