الكشف عن سر نوم الملكة إليزابيث في غرفة الخدم

لندن(صدى):

كشفت مصادر ملكية ،عن السر الذي دفع الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا إلى المبيت وقضاء ليلة كاملة في غرفة الخدم.

وتعود القصة إلى وجود جدال بين مساعدة الملكة المُحببة، وتدعى ” بيغي هوث ” وهي واحدة من عدد قليل من الموظفين الذين عملوا مع الملكة وظلوا إلى جانبها لمدة 35 عامًا، وبيم خادمة أخرى تدعى ” ماي برنتس ” .

وكانت الخادمتان تتنافسان للحصول على رضا الملكة، الأمر الذي دفعهما إلى الشجار عدة مرات.

وفي إحدى الليالي ظهرت الملكة فجأة في غرفة انتظار للموظفين، ما أثار دهشة بين الأشخاص في ذلك المكان، حيث وصلت في ملابسها الليلية، وقالت : ” يجب أن أحصل على قسط من النوم ” واستقرت على الأريكة ” .

وأرجعت المصادر السبب في ذلك، إلى أن الخادمتان كانتا تتجادلان بأعلى أصواتهما في غرفة قريبة، ولم تستطع الملكة النوم، وبدلًا من مقاطعتهما، نهضت الملكة وانتقلت إلى غرفة الخدم، وهو ما دفع الجميع إلى الخروج من الغرفة لتهيئة الأجواء للملكة من أجل النوم.