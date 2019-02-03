كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة..الاختبار الحقيقي لسولاري

نواف السالم(صدى):

ذكرت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، أنه بحال تعثر فريق ريال مدريد ضد برشلونه في نصف نهائي كأس الملك، قد تكون نهاية مدرب الريال سانتياجو سولاري مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن هذا اللقاء سيكون الاختبار الأخير لسولاري، حيث سيريد الفوز على برشلونة، بعد الهزيمة 5-1 التي أدّت إلى أقالة جولين لوبتيجي.

يذكر أن سولاري قد رفع حمل صناعة الفرص من على بنزيما بوضع فينيسيوس جونيور بجانبه، حيث أصبح البرازيلي يخلق فرص لبنزيما، مثل التي كان يخلقها الفرنسي لكريستيانو.