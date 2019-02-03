مصير مالك مجموعة مستشفيات شهيرة ماطل في سداد حقوق العاملين

نايف السالم(صدى):

يواجه مالك مجموعة مستشفيات شهيرة في جدة، 80 حكما تنفيذيًا بالسجن، إضافة إلى إلزامه بدفع 12 مليون ريال.

يأتي ذلك على خلفية مماطلة مالك المستشفى في سداد حقوق الكادر الطبي والعاملين بالمستشفى، وبعض الشركات والمؤسسات الطبية، والتي بلغت نحو 57 مليون ريال.

وصدر الحكم منذ 15 شهرًا، حيث تنظر المحاكم في القضية منذ 5 سنوات.