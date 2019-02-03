مصير مالك مجموعة مستشفيات شهيرة ماطل في سداد حقوق العاملين
يواجه مالك مجموعة مستشفيات شهيرة في جدة، 80 حكما تنفيذيًا بالسجن، إضافة إلى إلزامه بدفع 12 مليون ريال.
يأتي ذلك على خلفية مماطلة مالك المستشفى في سداد حقوق الكادر الطبي والعاملين بالمستشفى، وبعض الشركات والمؤسسات الطبية، والتي بلغت نحو 57 مليون ريال.
وصدر الحكم منذ 15 شهرًا، حيث تنظر المحاكم في القضية منذ 5 سنوات.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7850 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله المستعان
اما ان ادارته للمستشفى اي كلام او كان من يديره لايفقه شي-هناك خطان متوازيان يمشيان جنبا الى جنب-خط المكسب وخط الخساره اذا تساوى عليه البحث في ذلك وتسريع خط المكسب واذا سبق خط الخساره خط المكسب ولو بخطوه واحده عليه التوقف فورا ومراجعة كل اموره على ان لاتتراكم الخسائر وهذه القاعده يجب ان يسير عليها اي شخص في هذه الحياه حتى مع صلته بربه يجب ان تكون الصله سابقه للكسل وغيره من الاهمال -كما حدث-ومن قبل ومن بعد التوكل على الله وطلبه السداد والتوفيق-
محمد[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 10 دقائق
قولو بترجي صاحب مستشفى السعودي الاماني