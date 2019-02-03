بالفيديو.. لحظة إصابة ميسي‎ في لقاء فالنسيا وتأثيرها على مشاركته أمام الريال

طلال الغامدي(صدى):

أصيب ليونيل ميسي، قائد برشلونة، خلال مباراة الفريق، أمس السبت، أمام فالنسيا، في الفخذ الأيمن .

وأكدت مصادر أن إصابة ميسي ليست خطيرة ولن تؤثر على مشاركته في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأطباء مطمئنون من حالة ميسي وظهر بصورة أفضل بعد نهاية المباراة لا تستدعي أي اختبارات طبية.

ومن المتوقع حصول ميسي على راحة سلبية مدة 24 ساعة وأن يجري فحوصات سريعة، يوم الاثنين.

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