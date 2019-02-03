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بالفيديو.. مغنية أردنية تعمل مذيعة في الجزيرة

بالفيديو.. مغنية أردنية تعمل مذيعة في الجزيرة
أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أمس السبت، في مقطع فيديو معلنة عن انضمامها إلى فريق قناة الجزيرة القطرية المحرضة.

وكشفت كرزون عن توجهها للعمل كمذيعة بعد 16 سنة من العمل بمجال التمثيل والغناء.

وتنضم كرزون لقناة الجزيرة القطرية من خلال برنامج عنوانه ” هذا الصباح ” ،لتصبح فردًا من أفراد أسرة قناة الحمدين ” الصفراء ” .

وتستمر الجزيرة في جلب الأخبار المحرضة ضد البلاد العربية لا سيما ذات علاقة بالمملكة، لتصيغها بطريقتها الشيطانية المحرضة، بما يخدم أجندة النظام القطري المعادي.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23342 ] نشر منذ 1 ساعة

هذه الدبه المغنيه سابقا

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