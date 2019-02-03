انتحار فتاة شابه شنقا في ظروف غامضة
أقدمت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، أمس السبت، على الانتحار بشنق نفسها، داخل منزل ذويها في في محافظة إربد بالأردن.
وتحركت الأجهزة المختصة على الفور، بعد تلقيها بلاغًا بالواقعة، وباشرت التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.
وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة الفتاة في منزل ذويها ، وتم تحويلها إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستكمال التحقيقات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23324 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرحمها صغيره ايش سبب الأنتحار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43331 ] نشر منذ 8 دقائق
للأباء والأمهات:
حاولوا تتقربون من أولادكم أكثر😐