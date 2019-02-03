بعد اختفاء طويل..تغريدة لـ ” الهيل ” تزيد الشكوك

طلال الضوي(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمعارض القطري خالد الهيل، مساء أمس السبت، تغريدة جديدة وذلك بعد اختفاء دام عدة أشهر.

وأثارت التغريدة جدلا واسعا، مزودة شكوك المتابعين، حول ما إذا كان المغرد خالد الهيل بذاته، أم أن شخصًا اخترق الحساب.

وجاء مضمون التغريدة باسم خالد الهيل: ” السلام عليكم.. عدنا والعود أحمد الوقت الآن للعمل فعلى بركة الله ولا عزاء للمشككين ” .

وطالب عدد من المغردين القطريين أن يظهر الهيل في مقطع فيديو مباشر، للتأكد من كونه هو الذي كتب التغريدة أم لا.

يذكر أن المعارض القطري خالد الهيل، قد اختفى في ظروف غامضة لعدة شهور، في حين أكدت تقارير اختطافه لدى تنظيم الحمدين.

وكانت المعارضة القطرية قد طالبت في وقت سابق بالكشف عن مصير الهيل، في الوقت الذي أكد البعض وفاته على يد السلطة في الدوحة، حيث أن أفراد أسرته لا يستطيعون البحث او السؤال عنه.