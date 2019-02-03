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تعيش حالة شبه هستيرية..الحالة الصحية لوالدة طفل المدينة المنحور

تعيش حالة شبه هستيرية..الحالة الصحية لوالدة طفل المدينة المنحور
نايف السالم(صدى):

كشف عم الطفل المنحور بالمدينة المنورة، ويدعى ” عادل الجابر ” عن الحالة الصحية للأم، موضحًا أنها تعاني من مرض القلب وتعيش الآن في حالة شبه هستيرية.

وأوضح عم الطفل من خلال برنامج ” ياهلا ” أن المنظر البشع في نحر الطفل لايفارق مخيلة أمه حتى الآن.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم الأحد، استلام جثمان الطفل وتشييعه.

يذكر أن والدة الطفل وشقيقاتها، كن قد تواجدن في بقالة بإحدى المحطات، وحضر الجاني في هذه الأثناء وأخذ الطفل من عند البقالة وكسر زجاج ” فترينة ” وقام بنحر الطفل خارجها.

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