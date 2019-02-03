بالفيديو.. جملة ” أنا وراك لا تخاف ” لممرضة تثير الإعجاب

الرياض(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لممرضة، أثناء تأدية عملها على أكمل وجه، مدشنين وسمًا بعنوان ” أنا وراك لاتخاف ” .

وظهرت الممرضة أخصائية العلاج الطبيعي، خلال المقطع، وهي تساعد شابًا مقعدًا على صعود الدرج، مرددة جملة ” لا تخاف أنا وراك ” لتطمئنه على عدم سقوطه أثناء محاولة الصعود.

وأعرب رواد ” تويتر ” عن أعجابهم الشديد بإخلاص الممرضة، وتأدية عملها الإنساني بإتقان، مؤكدين أنه ليس مستغربًا على بنات الوطن الغالي، حب العمل الإنساني، والإخلاص في عملهن.

واعتبروا جملة : ” أنا وراك لا تخاف ” كافية لأن تشعر المريض بالأمان، وحثه على المحاولة دون يأس، مشيرين إلى أن الدعم النفسي الذي يتلقاه المريض أثناء العلاج مهم جدًّا لتحسنه واستجابته للعلاج.