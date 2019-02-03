العقوبات التي يواجهها الطالب ” حامل الرشاش ” داخل مدرسته

عادل الحربي(صدى):

على خلفية قيام طالب بأحد مدارس الأفلاج، بحمل سلاحًا ناريًا، وبعدما تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض عليه، نستعرض فيما يلي العقوبات التي أعلنتها النيابة العامة بخصوص حمل السلاح.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن استعمال السلاح المرخص له في غير الغرض المرخص له جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفقًا للمادة الـ41 من نظام الأسلحة والذخائر.

وأوضحت النيابة العامة أن حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا وفقًا للمادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر.

وأشارت إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا، كالرشاشات أو ذخيرتها، أو اقتنى أيًّا منها، ارتكب جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر؛ ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وغرامة 150 ألف ريال.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله أمس السبت، وظهر خلاله شخصًا يحمل سلاحًا ناريًّا من نوع كلاشنكوف داخل مبنى مدرسي.

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