بالفيديو.. سلطان الغنام يغضب محبيه بعد دهس لاعب التعاون

ماجد محمد(صدى):

أثار دهس لاعب النصر سلطان الغنام لقدم لاعب التعاون سيدريك أميسي، غضب محبيه، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاتب بعض محبي الغنام خروجه عن المباراة، وذلك بعد دهس مفصل قدم لاعب التعاون، مطالبينه بضبط أعصابة، لتجنب أي عقوبة من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

بينما طالب بعض الجماهير لجنة الانضباط بعدم تجاهل لقطة الغنام مع سيدريك، كما تجاهلها الحكم.

يذكر أن اللقاء انتهى بنتيجة غير مرضية لجماهير العالمي، بهزيمة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

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