بالفيديو.. الشيخ فزاع يتغزل في جمال ” العلا “

نايف السالم(صدى):

أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن إعجابه الشديد بمحافظة العلا.

وظهر ولي عهد دبي المعروف بـ ” فزاع ” في مقطع فيديو أثناء حديثه لأحد المراسلين، متغزلا في المملكة قائلا : ” انت سعودي وعندكم هذه الارض وما تخبرونا بها ” .

وأشاد برؤية المملكة في اتجاه تشجيع قطاع السياحة والتراث الوطني والجهود المبذولة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مشاركة فزاع في كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل، ” ملتقى الفرسان ” .

وزار حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ” مدائن صالح ” وتعرّف خلال الزيارة على أهم معالم ومكونات المدينة التاريخية بما تضم من عشرات المقابر التاريخية الضخمة.

كما زار ” جبل الفيل ” وهو عبارة عن كتله صخرية تشبه الفيل، تقع على بعد 20كم من محافظة العلا يبلغ ارتفاعها عن الأرض 50 متراً، وأخذت هذا الشكل بفعل الرياح عبر آلاف السنين.