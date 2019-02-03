بالفيديو.. المذيع ” المالكي ” يعتذر لمتصلة لعدم حسن تصرفه على الهواء

علي القحطاني(صدى):

تقدم المذيع أحمد المالكي، لمتصلة، على ما بدر منه من ردة فعل عنيفة على الهواء مباشرة، إثر مداخلة هاتفية لها ببرنامجه.

وقال المالكي: ” أعتذر إن بدر مني سوء أو خطا، أو عدم حسن تصرف في ردة الفعل القاسي ” ،مشيرًا إلى أنه كان من الأجدر أن يتم قطع الاتصال.

وكانت الفتاة المتصلة قد تفاجأت بردة فعل المذيع الهجومية، بعدما قامت بالدعاء لضيف الحلقة قائلة له ” الله يسعدك ” حيث اعتبرها غزل وقلة حياء.

يذكر أن متابعي الحلقة قد انتقدوا ردة فعل المذيع الهجومية، معتبرين أنه لم يوفَّق بتصرفه.

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https://twitter.com/DalOnAir/status/1091793873217748993