” المريسل ” يعلق على هزيمة النصر امام التعاون: ” لا تسألني “

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على هزيمة النصر اليوم امام التعاون في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الـ 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمدبن سلمان للمحترفين.

وقال المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” خسر النصر قبل بداية المباراة !! كيف !؟ لا تسألني ” .

ويذكر أن فريق النصر تلقى هزيمة ثقيلة أمام التعاون بنتيحة 1-3، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.