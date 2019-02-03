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ابنة عمرو دياب تظهر مع شاب أجنبي

ابنة عمرو دياب تظهر مع شاب أجنبي
القاهرة(صدى):

نشرت جنا عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على “ إنستغرام ” ، تظهر فيها بصحبة شاب أجنبي.

وظهرت “ جنا ” في الصورة، مرتدية ملابس جريئة، حيث وقفت شبه ملتصقة بالشاب الأجنبي، الذي كان يرتدي سلسلة “ رمز الصليب ” ، حيث كانا يحتفلان بعيد ميلاده.

وأثارت الصورة غضب متابعي ابنة الهضبة، على الصورة، موضحة أن ظهورها بهذا الشكل مع شاب أجنبي أمر لا يليق بكونها ابنة فنان كبير.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 32 دقيقة

هو ابوها فاضي لها ولا حتي امها ماتقدر عليها طالما الاب ماشي علي حل شعرة مع بنت في سن بناتة

[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 18 دقيقة

ابوها اكيد ما عنده مانع يعتبرون هذا الشي حضارة وتقدم 😌

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