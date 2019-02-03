ابنة عمرو دياب تظهر مع شاب أجنبي

القاهرة(صدى):

نشرت جنا عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على “ إنستغرام ” ، تظهر فيها بصحبة شاب أجنبي.

وظهرت “ جنا ” في الصورة، مرتدية ملابس جريئة، حيث وقفت شبه ملتصقة بالشاب الأجنبي، الذي كان يرتدي سلسلة “ رمز الصليب ” ، حيث كانا يحتفلان بعيد ميلاده.

وأثارت الصورة غضب متابعي ابنة الهضبة، على الصورة، موضحة أن ظهورها بهذا الشكل مع شاب أجنبي أمر لا يليق بكونها ابنة فنان كبير.