بالفيديو.. مشاهير يعلنون عن بضائع مقلدة ومغشوشة والنتيجة: مرض المستهلكين

علي القحطاني(صدى):

اعتبر الناشط فيصل العبدالكريم، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تسببوا في مشاكل أسرية وصحية على المجتمع السعودية.

وأوضح خلال مقطع فيديو له، أن هؤلاء المشاهير يقومون بالإعلان عن منتجات غير معلوم مصدرها ويؤكدون أنهم استخدموها، وبالتالي يقتاد الناس بهم ويستخدمون هذه المنتجات، ما تسبب في أضرار مادية وصحية للمستهلكين.

وأضاف أن هؤلاء المشاهير يقسمون أنهم لا يعرفون أن هذه المنتجات مقلدة أو مغشوشة أو مضرة، قائلًا : ” كذب هم فقط يريدون الأموال ” .

وأشار إلى أنه تواصل مع جمعية حماية المستهلك للتصدي لهذه الظاهرة، مطالبًا الجهات المختصة إصدار تعليماتها بالالتزام بنظام الإعلانات التجارية بضرورة وضع كلمة إعلان تجاري حال إعلانهم عن أي منتج أو مطعم.