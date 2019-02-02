” احذر تناولها نيئة ” .. 4 معلومات هامة عن ” الفقع “

علي القحطاني(صدى):

نشر أستاذ علم العقاقير، جابر القحطاني، معلومات عن ” الكمأة ” أو ” الفقع “، مؤكدًا أنها تحتوي على البروتين بنسبة 9% والمواد النشوية بنسبة ١٢٪ ودهون بنسبة 1٪ .

وقال القحطاني عبر سلسلة له من التغريدات عبر ” تويتر ” : تحتوي ” الكمأة ” على معادن مثل الفوسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

وأضاف: كما تحتوي على فيتامين ” ب ” وهي غنية بهذا الفيتامين،وتعتبر مغذية لاحتوائها على كميه كبيره من البروتين ولكن يجب ان تطهى بشكل جيد.

وأكد على أنه يجب عدم أكل الكمأة نيئة ،ويجب تنظيف الكمأة من التراب الموجود في التشققات الموجودة بها، موضحا أنها لاتناسب المصابين بأعراض التحسس كالشري والحكة وبعض الأمراض الجلدية والمصابين بعسر الهضم وامراض المعدة والأمعاء.