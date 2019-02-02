أمانة الجوف تعتذر عن تغريدة لموظف نصراوي

طلال الغامدي(صدى):

اعتذرت أمانة منطقة الجوف، على تغريدة نشرها أحد موظفيها على حساب الأمانة على موقع ” تويتر ” ، إذ اعترض على ضربة جزاء التعاون والتي تم تسجيل الهدف الثالث منها.

وقال الموظفي في التغريدة التي نشرها على حساب الأمانة: ” الزبيدي هو اتجه لبتروس شاطرين يالهلال مبروك الدوري ” .

وحذفت الأمانة التغريدة فيما بعد، وعلقت قائلة: ” نبارك للتعاون والخطأ وارد، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية واختلطت عليه الحسابات من الحماس ” .

وفاز نادي التعاون، على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.