أمانة الجوف تعتذر عن تغريدة لموظف نصراوي
اعتذرت أمانة منطقة الجوف، على تغريدة نشرها أحد موظفيها على حساب الأمانة على موقع ” تويتر ” ، إذ اعترض على ضربة جزاء التعاون والتي تم تسجيل الهدف الثالث منها.
وقال الموظفي في التغريدة التي نشرها على حساب الأمانة: ” الزبيدي هو اتجه لبتروس شاطرين يالهلال مبروك الدوري ” .
وحذفت الأمانة التغريدة فيما بعد، وعلقت قائلة: ” نبارك للتعاون والخطأ وارد، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية واختلطت عليه الحسابات من الحماس ” .
وفاز نادي التعاون، على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
زعيم اسيا وسيدها******[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 31 دقيقة
مبروك عليك 2 دوري قبل الفار لان ماتاخذ الا حقك الفار موجود 😈