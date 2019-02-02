حارس مستشفى بيش يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب

علي القحطاني(صدى):

كشف حارس مستشفى بيش الذي تعرض للضرب خلال أداء عمله في طوارئ المستشفى، اليوم السبت، تفاصيل الحادثة.

وقال الحارس إنه كان يقوم بعمله في تأمين طوارئ مستشفى بيش العام وحضر مريض مسن يرافقه عدد من الأشخاص وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات وإدخاله لتنويم الطوارئ وأخذ الفحوص والتحاليل اللازمة.

وأضاف: وكان المريض ينتظر الفحوص والتحاليل، تجمع نحو ١٣ شخصًا حول المريض، وتسببوا في زحام داخل غرفة تنويم الطوارئ وطلبت منهم التوجه لغرفة الانتظار ولكنهم رفضوا، وبدأ أحدهم بالتهجم عليّ ولكن تدخل مجموعة كبيرة من الموجودين وقاموا بضربي، وأخذ المجموعة مريضهم من سريره واختفوا عن الأنظار.