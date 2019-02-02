النائب العام يوجه بالتحقيق في قضية الطالب حامل السلاح داخل المدرسة

علي القحطاني(صدى):

أصدر النائب العام، توجيه بتحريك الدعوى الجزائية في قضية الطالب الذي حمل سلاحاً نارياً داخل مدرسة.

و صدر توجيه النائب العام ‏‫بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من قيام طالب بحيازة ما يشتبه أن يكون سلاحاً نارياً داخل إحدى المدارس.

حيث وجّه بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان تعليم الأفلاج قد أكد أنه تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، فيما وجه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

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