صحة جازان تكشف ملابسات مشاجرة مستشفى بيش.. وأول إجراء ضد المتسبب

تركي السالم(صدى):

علَّقت الشؤون الصحية بجازان، على مقطع الفيديو الخاص باعتداء مجموعة من الأشخاص على أحد الموظفين في مستشفى بيش العام.

و قالت صحة جازان: “ إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر اعتداء عدد من المراجعين على أحد منسوبي الأمن والسلامة بمستشفى بيش العام؛ وعليه توضح صحة جازان أنه تم استقبال مريض، وعند تقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث، تجمّع عدد من المرافقين للمريض داخل غرفة الطوارئ والحوادث ” .

وتابعت : ” وعند طلب حارس الأمن من المرافقين الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعاً للازدحام، قام ٦ أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب والتصوير والهروب من المستشفى، ومن ثم نشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي ” .

وأضافت: “ تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء، وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية ” .

اقرأ أيضًا: