بالفيديو.. أب يستخدم طفله كممسحة لتنظيف الثلج من سيارته

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أب أمريكي، ينظف سيارته من الثلج عن طريق استخدام ابنه كممسحة، حيث أن منطقة مونكلوفا في أوهايو شهدت سقوط موجة برد قارس بعدما اجتاحت عاصفة شتوية نادرة جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقام أب وابنه باللعب في الثلج، حيث طلبت منه زوجته تنظيف السيارة أثناء وجودهم في الخارج، لكن عندما لم يعثر على ممسحة، قرر الأب حمل ابنه وبدأ بدفعه لتنظيف الثلج بملابسه.

ووجد الطفل أسلوب والده طريفا، حيث أخذ يضحك بصوت عالي.