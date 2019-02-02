بعد تقرير الأرصاد.. الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية

الرياض(صدى):

أصدر الدفاع المدني، منذ قليل، تنبيه للمواطنين والمقيمين، يحذر فيه من التقلبات الجوية، في بعض المناطق، والمحافظات، غدا الأحد.

وقال الدفاع المدني عبر ” تويتر ” : تنبيه وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتعرض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة خاصة المحافظات الجنوبية فإن الدفاع المدني يؤكد على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وإتباع التعليمات في مثل هذة الحالات – متمنين السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران كذلك على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، غدًا الأحد.