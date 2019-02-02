إدارة الفيحاء تفاوض هيلدر لقيادة الفريق

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، أن إدارة نادي الفيحاء تفاوق المدرب البرتغالي هيلدر كريستافو المشرف الفني على الأجهزة الفنية بنادي النصر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس إدارة الفيحاء برئاسة الأستاذ سعود بن عبدالله الشلهوب، إقالة الصربي سلافوليوب موسلين، وذلك بعد تدني المستوى الفني للفريق وعدم الظهور بالمستويات التي تليق باسم ومكانة النادي.

وكان الفيحاء قد تلقى هزيمة جديدة أمام القادسية، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، ليظل في المركز الـ14 من جدول الترتيب.