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رغم الحرب.. خطف واغتصاب فتاة قاصر

رغم الحرب.. خطف واغتصاب فتاة قاصر
بيروت(صدى):

ألقت السلطات اللبنانية، القبض على سورييْن قاما بخطف واغتصاب فتاة سورية قاصر.

وتفصيلًا، نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان عبر حسابها الرسمي تغريدة على “ تويتر ” قالت فيها : ” مفرزة جونية القضائية تُوقف شخصين أقدما على خطف واغتصاب فتاة سورية قاصر، وهما: ح.ب (سوري/2002) / م.هـ (سوري/2000) ” .

يذكر أن قوى الأمن الداخلي كانت قد أعلنت أنها تبحث عن شخص لبناني مطلوب في جريمة اعتداء جنسي بالاشتراك مع شخص آخر سوري الجنسية، على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 64120 ] نشر منذ 27 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يكون بعونها وينتصف لها من من كان السبب وأثر عليها ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 17 دقيقة

طبع أكثر الشوام شبيحه نبيحه…

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