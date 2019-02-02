رغم الحرب.. خطف واغتصاب فتاة قاصر
ألقت السلطات اللبنانية، القبض على سورييْن قاما بخطف واغتصاب فتاة سورية قاصر.
وتفصيلًا، نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان عبر حسابها الرسمي تغريدة على “ تويتر ” قالت فيها : ” مفرزة جونية القضائية تُوقف شخصين أقدما على خطف واغتصاب فتاة سورية قاصر، وهما: ح.ب (سوري/2002) / م.هـ (سوري/2000) ” .
يذكر أن قوى الأمن الداخلي كانت قد أعلنت أنها تبحث عن شخص لبناني مطلوب في جريمة اعتداء جنسي بالاشتراك مع شخص آخر سوري الجنسية، على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64120 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يكون بعونها وينتصف لها من من كان السبب وأثر عليها ,, آمين ,,
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 17 دقيقة
طبع أكثر الشوام شبيحه نبيحه…