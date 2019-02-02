رغم الحرب.. خطف واغتصاب فتاة قاصر

بيروت(صدى):

ألقت السلطات اللبنانية، القبض على سورييْن قاما بخطف واغتصاب فتاة سورية قاصر.

وتفصيلًا، نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان عبر حسابها الرسمي تغريدة على “ تويتر ” قالت فيها : ” مفرزة جونية القضائية تُوقف شخصين أقدما على خطف واغتصاب فتاة سورية قاصر، وهما: ح.ب (سوري/2002) / م.هـ (سوري/2000) ” .

يذكر أن قوى الأمن الداخلي كانت قد أعلنت أنها تبحث عن شخص لبناني مطلوب في جريمة اعتداء جنسي بالاشتراك مع شخص آخر سوري الجنسية، على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.