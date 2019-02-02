الإحصاء: ارتفاع متوسط رواتب السعوديين

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم السبت، عن ارتفاع متوسط الأجر الشهري للسعوديين بالقطاعين الحكومي والخاص إلى 10472 ريالاً بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، مقابل 10238 ريالاً في الربع الثاني من العام نفسه.

وقالت الهيئة خلال تقرير لسوق العمل خلال الربع الثالث من عام 2018، إن متوسط أجر السعوديين الذكور بلغ 10676 ريالاً، والسعوديات 9603 ريالات.

وأضافت: كما أن متوسط الأجر الشهري لغير السعوديين 3682 ريالاً، متوسط أجور الذكور منهم بلغ 3807 ريالات، والإناث 2656 ريالاً.

وأوضحت أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 11252 ريالاً، في حين بلغ متوسط أجر الأجانب 9594 ريالاً.